AK Parti'li Atabek: "Kadın istihdamı sorununun, taraflarla çözüleceğine inanıyoruz"

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Çok yönlü ve çok katmanlı kadın istihdamı sorununun, bütün taraflarla güçlü bir diyalog ve dayanışmayla çözüleceğine inanıyoruz." dedi.

Atabek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan "Kadın İstihdamının Artırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu" çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Komisyonun temel hedefinin, kadınların işgücüne katılımını kolaylaştırmak ve istihdamını artırıcı politikalara katkı sunmak olduğunu belirten Atabek, kadınların çalışma şartlarını iyileştirmek ve emeğini görünür kılmak için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Bu kapsamda kamu özel sektör birlikteliğinin, kadın sivil toplum kuruluşlarının ve kadın kooperatiflerinin kilit rol oynadığını dile getiren Atabek, bu konuda birçok görüşme yaptıklarını aktardı.

Atabek, "Çok yönlü ve çok katmanlı kadın istihdamı sorununun, bütün taraflarla güçlü bir diyalog ve dayanışmayla çözüleceğine inanıyoruz. Bu nedenle tüm tarafların katkısını alarak çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Çalışmalarımızın, kadın istihdamı, girişimciliği ve kooperatifçiliği yoluyla kadının güçlendirilmesine katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.