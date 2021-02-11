AK Parti'li Atabek: "(CHP'li) Özkoç asıl kendi uzaya giderse Sakarya rahatlayıp huzur bulacak"

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine cevaben "Her fırsatta zehirli dilini Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uzatmaktan geri duramayan ve bunu da partisinde bir yükselme sebebi olarak...

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine cevaben "Her fırsatta zehirli dilini Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uzatmaktan geri duramayan ve bunu da partisinde bir yükselme sebebi olarak kullanan Özkoç asıl kendi uzaya giderse Sakarya rahatlayıp huzur bulacaktır." dedi.

Atabek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik konumu dolayısıyla yoğun bir gündeme sahip olduğuna işaret etti.

Partisinin, 2002'den bu yana aldığı yetkiyle iç ve dış politikada yepyeni anlayış ve uygulamalarla millete en faydalı şekilde yansıtmayı hedeflediğini dile getiren Atabek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki politikaların sadece bugünü değil, hep yarınları etkileyeceğini vurguladı.

AK Parti'li Atabek, Türkiye'nin bugün kuzeyde Karadeniz'i, güneye baktığında Akdeniz'i, batıya baktığında Adalar ve Ege'yi, doğuya baktığında ise Azerbaycan ve Kafkaslar'ı gördüğünü belirterek, "Ne yazık ki yerli ve milli bir muhalefet görememektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin bugün baş aktör bir ülke konumuna geldiğini, bölgesinde kendisine karşı kurulan oyunlara seyirci kalmadığını, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Erdoğan nezdinde oyununu kendisinin kurduğunu söyledi.

Atabek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nı açıklayarak, Türkiye'nin hedeflerini dünya dışına çıkardığını, anamuhalefet partisinin bugün hayal dahi edemediği programları partisinin gerçekleştirdiğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "Cumhurbaşkanı uzaya giderse, Türkiye rahatlar, bir huzur bulur." sözlerini sarf ettiğini aktaran Atabek, "Her fırsatta zehirli dilini Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uzatmaktan geri duramayan ve bunu da partisinde bir yükselme sebebi olarak kullanan Özkoç asıl kendi uzaya giderse Sakarya rahatlayıp huzur bulacaktır. Biz hemşehrileri olarak ona sadece tek yön gidiş bileti almaya hazırız. Hatta gitmişken, orada da heykel yapmaktan bir adım öte gidemeyen belediyelerinin vaatleri gibi, bir boz ayı heykeli dikmesi çok uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu çağda şehirlere altyapı götüremeyen ve çöpleri toplayamayan bir zihniyetin, Akdeniz, Karadeniz ve Milli Uzay Programı'nı anlamasının çok mümkün olmadığını belirten Atabek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bu zihniyetle yönetilen büyükşehirler, seçimden sonra bir sene dolmadan büyükşehir belediyelerini milyon dolarlarca borç altına sokmuşlar, yurt dışından krediler almışlardır. Bu borçlanma halkımız için değil, kendi lüks tüketimleri için yapılmaktadır. 'İsraf yapılıyor.' diye seçim propagandaları yapanlar, bugün bu söylemlerden vazgeçerek israfın ta kendisini yapmaktadırlar. Ne yazık ki bugün sokaklardaki çöpü toplayamayanlar kendilerini 'ilerici', ülkesini uzaya çıkarma projesi yapanları 'gerici' olarak tanımlamaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından bu yana "AK Parti belediyeciliği" kavramının bulunduğuna dikkati çeken Atabek, bu anlayışta, partisine oy vermeyen vatandaşların da AK Parti'li belediyeden hizmet alacağından emin olduğunu ifade etti.

Türkiye'yi kapsayan bir anayasa hazırlanması gerektiğini dile getiren Atabek, "Nasıl ki 15 sene önce geliştirilen teknolojik bir ürün, bugünün ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa şu anki anayasamız da Türkiye'nin hedefleri ve hayallerinin gerisinde kalmaktadır. Türkiye'nin hedeflerine ve hayallerine yakışır milli bir anayasa oldukça mühimdir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Atabek, Boğaziçi Üniversitesine ilişkin gösterilere de değinerek, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görevi sırasında, Kastamonu Üniversitesinde kendi oyu dışında sadece bir oy alan adayı rektör olarak atadığını anlattı. Atabek, "Ne yazık ki eski Türkiye zihniyetinde kalan muhalefet, cumhurbaşkanlarının atanmasına, rektörlerin seçilmesine alışmış. Bugünkü Türkiye'yi, eski Türkiye ile karıştırmaktadırlar." şeklinde konuştu.

"Boğaziçi Üniversitesine ilişkin gösterilere katılanların polisten şiddet gördüğü" iddialarını anımsatan Atabek, gösterilere katılanlardan bir kısmının terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu; rektörlük binasını işgal etme girişimi, polis arabasına tekme atma ve polisi taşlamanın terör eylemi olduğunu söyledi.

Atabek, gösterilere katılan öğrencilerin ailelerinden, öğrencilerin yalan haberlerle kandırılmalarının önüne geçilmesini ve doğru bilgilendirilmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman