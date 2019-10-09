AK Parti'li Arvas: "Bakanlığa ait yetkilendirme süresi bir yıl uzatılacak"

09.10.2019 12:19

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kentteki imar çalışmalarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirme süresinin bir yıl uzatılacağını söyledi.



Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, Van'da 2011 yılında meydana gelen deprem afeti nedeniyle daha güvenli, sağlıklı ve yaşanılabilir yeni yerleşim yerleri oluşturmak, şehrin marka değerini arttırmak ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla imar planlarıyla her türlü arazi ve arsa düzenlemelerini yapmak amacıyla 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlar Kurulunun Kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 3 yıl süreyle yetkilendirildiğini hatırlattı. Arvas, "19 Ekim 2019 itibariyle sona erecek yetki süresinin tekrar uzatılması hususunda Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanımız ve Bakanımıza durumu ileterek sürenin uzatılması talebinde bulunduk. Talebimiz üzerine ve imar çalışmalarının kesintisiz devam etmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürenin bir yıl daha uzatılması ile ilgili yazı Cumhurbaşkanlığı makamına yazılmış olup, inşallah bununla ilgili olurdan sonra çalışmalar aynı hızla devam edecektir. 6 bin hektarlık alanda her türlü imar planı ve arazi düzenleme yetkisi olan kararname kapsamında Van çevre yolunun da yaklaşık 32 kilometrelik bölümü bulunmaktadır. Süreç olarak üç etap şeklinde devam eden imar planı çalışmaları tamamlandı. Akabinde parselasyon çalışmaları başlatıldı. İki etaba ait çalışmalar tamamlanarak Bakanlığa sunuldu. Bakanlık onayından hemen sonra ilan edilmek üzere Van Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde 30 günlük askıya çıkacaktır. Üçüncü etap ile ilgili de süreci yakından takip ediyoruz. İnşallah bunun da bilgisini en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA