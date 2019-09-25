AK Parti'li Arvas: "Annelerin ahı, teröre destek çıkan siyasetin dergâhını viran eder"

25.09.2019 11:13

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kaçırılan çocuklar ve annelerin acılarının terörün bir sonucu olduğunu belirterek, "Annelerin ahı, teröre destek çıkan siyasetin dergahını viran eder" dedi.



Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas; anne, baba ve aileye bu tarifsiz acıyı yaşatanlarla birlikte yol yürüyen siyasilerin artık terörle aralarına mesafe koymaları gerektiğini söyledi. Arvas, "Siyaset, şiddetten arınmadır. Söz ile çözüm aramadır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir grubu bulunan HDP, Türkiye'nin meşru bir partisidir. Meşruluğunu tartışmaya açacak eylem ve ifadelerden uzaklaşmadığı sürece Türkiye toplumunun tepkisini çekmeye maruz kalacaktır. Kaçırılan çocuklar ve annelerin acıları, terörün bir sonucudur. Bunun sebeplerinin irdelenmesi ve çok boyutlu olarak tartışılması zarurettir. Bu olayların sosyal, siyasal ve ekonomik nedenleri var. Eğitim müfredatı ve özellikle bölgeye özgü eğitim kalitesinin arttırılması, kronik işsizlik sorunu gibi konular öncelikli çözülmelidir" dedi.



"Gözü yolda, gönlü evlatlarında olan analar elinde çocuklarının fotoğraflarıyla avunuyor" diyen Arvas, şöyle dedi:



"Yaşayıp, yaşamadığından bile haberleri yok. Bu trajediye sebep olanlar duymamazlıktan gelmeye devam ediyor. Ancak biliniyor ki hiçbir güç, anne ile evlat arasındaki bağı koparamaz. Yirmi gündür Diyarbakır'dan bütün dünyaya acılarını haykıran annelerin en kısa sürede çocuklarına kavuşması arzumuzdur. Hükümetimizin kararlı terörle mücadelesi sonucunda inşallah bu vuslat da yakın zamanda gerçekleşir diye umut ediyorum." - VAN

Kaynak: İHA