AK Parti'li Artcı'dan katı atık bertaraf tesisi açıklaması

Ak Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede yapmayı planladığı katı atık bertaraf tesisi projesinin ÇED sürecinin durdurulduğunu bildirdi.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Artcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te yapmayı planladığı katı atık tesisiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Artcı, firma ve büyükşehir yetkililerinin katıldığı toplantıda komisyon başkanının birçok konuda eksiklikler olduğu gerekçesiyle ÇED sürecini durdurma kararı aldığını belirtti.

Menderes halkının projeyi istemediğini savunan Artcı, şunları kaydetti:

"Belediye başkanından başka projeyi isteyen kimse yok. Denizi, kıyısıyla birlikte aktif kullanan, İzmir'in su ihtiyacını karşılayan, çiçek üretimiyle marka olmuş bir yerden bahsediyoruz. Seracılık faaliyetleriyle 35 bin kişinin istihdam edildiği yere kimse kıymasın. Buna hiçbirimizin izin vermeye hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Artcı, kendilerine destek veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye teşekkür etti.