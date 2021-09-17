AK Parti'li Aksal: Tekrar iş yerlerimizin kapanmaması için aşı olmamız gerekiyor

Tbmm Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, esnafa yönelik olarak kısıtlamaların geri gelmemesi için herkesin aşı olması gerektiğini belirterek, "O kısıtlamalara gitmememiz için de hepimize çok büyük görev düşüyor. Şu an elimizdeki en büyük silah aşı. Lütfen aşılarımızı olalım ve etrafımızdakilerin de aşı olması için büyük çaba sarf edelim" dedi.

Keşan Belediyesi tarafından Ahilik Haftası nedeniyle, 'Keşan'da ticaretin kökleri' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, muhtarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri ve esnaf katıldı.

Programda Keşan'daki en eski esnaflara plaketleri verildi. Çeşitli gösterilerin yer aldığı etkinlik, fotoğraf sergisinin gezilmesi ve katılımcılara ikramda bulunulmasıyla son buldu.