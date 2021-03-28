AK Parti'li Aksal, eline fırçayı alıp, yaya geçidine kırmızı çizgi çekti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesinde kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması kapsamında fırçayla yaya geçidi çizgilerini kırmızıya boyadı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesinde kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması kapsamında fırçayla yaya geçidi çizgilerini kırmızıya boyadı.

Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca başlatılacak uygulama kapsamında belediye ekipleri Keşan'da yaya geçitlerini yenileme çalışmalarına başladı. TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, Hastane Caddesi üzerindeki Şehitlik Parkı önünde ekiplerin çalışmalarını inceledi. Aksal, işçilerle bir süre sohbet ettikten sonra fırçayla yaya geçidi çizgilerinin kırmızı renkte çekilmesine yardım etti.

- Keşanedirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL