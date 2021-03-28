AK Parti'li Aksal, eline fırçayı alıp, yaya geçidine kırmızı çizgi çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti'li Aksal, eline fırçayı alıp, yaya geçidine kırmızı çizgi çekti

Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel
AK Parti'li Aksal, eline fırçayı alıp, yaya geçidine kırmızı çizgi çekti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesinde kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması kapsamında fırçayla yaya geçidi çizgilerini kırmızıya boyadı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesinde kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması kapsamında fırçayla yaya geçidi çizgilerini kırmızıya boyadı.

Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca başlatılacak uygulama kapsamında belediye ekipleri Keşan'da yaya geçitlerini yenileme çalışmalarına başladı. TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, Hastane Caddesi üzerindeki Şehitlik Parkı önünde ekiplerin çalışmalarını inceledi. Aksal, işçilerle bir süre sohbet ettikten sonra fırçayla yaya geçidi çizgilerinin kırmızı renkte çekilmesine yardım etti.


- Keşanedirne
AK Parti'li Aksal, eline fırçayı alıp, yaya geçidine kırmızı çizgi çekti
AK Parti'li Aksal, eline fırçayı alıp, yaya geçidine kırmızı çizgi çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Mehmet Özhaseki Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Aksal, eline fırçayı alıp, yaya geçidine kırmızı çizgi çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 15:24:36. #1.15#
title