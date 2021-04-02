AK Parti'li Akkal Alaşehir'de dondan zarar gören bağlarda incelemede bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Akkal Alaşehir'de dondan zarar gören bağlarda incelemede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
AK Parti'li Akkal Alaşehir'de dondan zarar gören bağlarda incelemede bulundu

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde don nedeniyle zarar gören bağlarda incelemede bulundu.

AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçimi gerektirecek bir neden yok
AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçimi gerektirecek bir neden yok
AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz
AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde don nedeniyle zarar gören bağlarda incelemede bulundu. Akkal, "Borçların ertelenmesi için Ankara ile görüşeceğiz. Arkadaşlarımız sahada çalışmalarını yürütüyorlar. Devletimiz oldukça güçlü ve arkanızda" dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 25-26 ve 27 Mart'ta yaşanan don olayının ardından ilçe genelinde aralarında Girelli, Subaşı, Delemenler gibi mahallelerin bulunduğu 14 mahallede yaklaşık 25 bin dekar alandaki üzüm bağları zarar gördü. Yüzde 10 ile yüzde 60 arasında zarar gören bağlarda Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tüm alanı gezerek tespitlerini yaptı. Gerçek anlamda bağların ne kadar zarar gördüğünün ise ancak temmuz ve ağustos aylarında belli olacağı öğrenildi. Don olayından etkilenen bağlarda incelemelerde bulunan Akkal ve beraberindeki heyet bağında zarar olan üreticilerin dilekçeyle birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmalarının gerektiğini söyledi.

Üreticiler ise TARSİM konusunda bir indirim yapılması halinde daha çok üreticinin ürünlerini sigortalatabileceğini söylerken bu konuda vekilden destek istedi. Girelli Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz da bölgenin yıllarca don zararı görmediğini ancak bu yıl don olayının ürünlere zarar verdiğini belirterek, "TARSİM sigortasında kolaylık sağlansın. Hepimiz yaptıralım. Bir de bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz" dedi.

Saruhanlı ve Sarıgöl'deki incelemelerinin ardından Alaşehir'de incelemelerde bulunduklarını kaydeden Akkal, "Borçların ertelenmesi için Ankara ile görüşeceğiz. Net olarak rapor 8-10 Nisan gibi çıkacak. Arkadaşlarımız sahada çalışmalarını yürütüyorlar. Bizler de elimizden geleni yapacağız. Devletimiz oldukça güçlü ve arkanızda. Allah'tan gelen bir şey inşallah tekrarlamaz ama iklim değişikliğinden kaynaklı olarak bu tip afetler artarak devam edecek gibi görünüyor. Dolu, don gibi afetler artacak gibi duruyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ani sıcak artışından bir afet yaşanmıştı. İklim değişikliklerinden kaynaklı her sene yaşayabileceğimiz sorunlar bunlar. Çiftçilerimizin TARSİM'e dahil olması gerekiyor artık. Bu konuda bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Daha makul ücretlerle çiftçilerimizin mümkün olduğu kadar TARSİM'e dahil olması gerekiyor" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın ziyaretine AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel ve partililer eşlik etti. - MANİSA

AK Parti'li Akkal Alaşehir'de dondan zarar gören bağlarda incelemede bulundu
AK Parti'li Akkal Alaşehir'de dondan zarar gören bağlarda incelemede bulundu
AK Parti'li Akkal Alaşehir'de dondan zarar gören bağlarda incelemede bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Bahar Candan Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Erol Bulut Şenol Güneş Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti'li Akkal Alaşehir'de dondan zarar gören bağlarda incelemede bulundu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 19:57:16. #1.15#
title