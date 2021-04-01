AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan TBMM Başkanvekili Akar'ın kanun teklifi görüşmelerindeki tutumuna tepki Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasındaki tutumuna tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasındaki tutumuna tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin verdiği karara istinaden, her türlü terör örgütünün devlete sızmasının önlenmesi için hazırlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin Genel Kuruldaki dünkü görüşmelerinde, TBMM İçtüzüğü hükümlerinin, CHP, HDP ve İYİ Partinin ortak tutumlarıyla açıkça ihlal edildiğini belirtti.

TBMM'nin, Anayasa ve İçtüzük kurallarına uygun olarak millet iradesinin tecelli ettiği kutsal bir mekan olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"CHP'li Meclis Başkanvekili'nin daha önceki kendi uygulamaları ile de çelişerek, İç tüzüğün açık usul hükümlerini uygulamayarak, adeta CHP Grup Başkanvekili'nin tutanaklara yansıyan talimatları doğrultusunda hareket etmesi ve hukuk tanımazlığı, milli iradeye bir darbe girişimidir. Dün Meclis'te yaşanan olayların her safhasında, daha önceden planlanarak hareket edildiği net bir şekilde belli olan CHP, HDP, İYİ Partinin tutum ve davranışları ile milli iradenin tecellisinin önüne geçilmiştir."

-"Önceden planlandığı üzere hareket ettiği"

"CHP'li Meclis Başkanvekili'nin de içinde yer aldığı bu kumpas, faşizan ve hukuk tanımaz, vesayetçi yaklaşımdaki ittifakın da bir yansımasıdır." diyen Akbaşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP'li Meclis Başkanvekili'nin katip üyelerle arasında yaşanan ihtilafı inkar ettiği ancak bizzat CHP'li milletvekillerinin Meclis kapandıktan sonra dünkü oturuma ilişkin paylaşımlarındaki görüntülerde de anlaşıldığı üzere, TBMM İçtüzüğünün 141. maddesindeki hükme göre Meclis Başkanvekili'nin, katip üyelerin 'Elektronik oylama yapalım' çağrılarına uymayarak, önceden planlandığı üzere hareket ettiği ve terör örgütü üyesi veya irtibatı olan kişilerin devlete sızmalarının önlenmesine yönelik kanuni düzenlemenin görüşülmesini engellemeye dönük işlem tesis ettiği açıkça görülmüştür.

Cumhur İttifakı olarak en ağır şartların yaşandığı 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi her şart altında milli iradeye sahip çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz müsterih ve emin olsun ki Milletin Meclisinde, milli iradeye, Anayasa ve İçtüzük hükümleri çerçevesinde mutlaka sahip çıkacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz