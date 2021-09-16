AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan "semazen" temalı üstü çıplak dans gösterisine tepki Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, semazen temasıyla yapılan ve belden yukarısı çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, semazen temasıyla yapılan ve belden yukarısı çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.
Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Altı kaval üstü şişhane. Dualarla yapılan açılışlara tahammül edemeyenler, Hazreti Mevlana'dan bu yana yerleşik bir tasavvufi geleneği sapkınlaştırmaya yönelik soytarılıkları alkışlıyorlar. Bu fotoğraf, nasıl iki yüzlü davranıldığının ve hakikate karşı bozgunculuğun net delilidir." ifadelerini kullandı.
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