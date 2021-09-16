AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 'semazen' temalı üstü çıplak dans gösterisine tepki Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan "semazen" temalı üstü çıplak dans gösterisine tepki Açıklaması

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, semazen temasıyla yapılan ve belden yukarısı çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, semazen temasıyla yapılan ve belden yukarısı çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Altı kaval üstü şişhane. Dualarla yapılan açılışlara tahammül edemeyenler, Hazreti Mevlana'dan bu yana yerleşik bir tasavvufi geleneği sapkınlaştırmaya yönelik soytarılıkları alkışlıyorlar. Bu fotoğraf, nasıl iki yüzlü davranıldığının ve hakikate karşı bozgunculuğun net delilidir." ifadelerini kullandı.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili Dağ, Cumhur İttifakı'nın oy oranını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili Dağ, Cumhur İttifakı'nın oy oranını paylaştı

 AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak

AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Bensu Soral Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Marcao Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 'semazen' temalı üstü çıplak dans gösterisine tepki Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:05:45. #1.17#