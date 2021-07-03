AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan, İYİ Parti'li Türkkan'ın Necmettin Erbakan ile ilgili ifadelerine tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, "Rahmetli Erbakan çok temel atardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, "Rahmetli Erbakan çok temel atardı. Sanayileşmeye çok meraklı bir siyasetçiydi. Ama iş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar." ifadelerine tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Lütfü Türkkan, nasıl ülkemizin kalkınması için canla başla çalışan rahmetli Erbakan Hocamıza iftira attıysanız, tarihimizin en büyük hizmet ve eserlerini aziz milletimize kazandıran sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da iftira atıyorsunuz. Şahidimiz eserlerimiz ve milletimizdir." ifadelerine yer verdi.

Türkkan, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'a yönelik açıklamasına gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak, "AK Parti iktidarının Kanal İstanbul projesini eleştirirken ülkemizin kalkınmasına dair duruşundan taviz vermeyen merhum Necmettin Erbakan Hoca ile ilgili sözlerimin yanlış bir anlaşılmaya sebep olmasından dolayı üzgünüm." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz