AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine kınama
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AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine kınama

Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine kınama

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

Akbaşoğlu, Twitter hesabından "#ErdoğanıDurduramazsınız" hashtagı ile yaptığı paylaşımda, "İtalya Başbakanı Draghi diktatör görmek istiyorsa aynaya ve kendi tarihine baksın, bolca örneklerini görebilir. Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan '#Erdoğan' tüm mazlum ve mağdurların vicdanıdır, sesidir, önderidir, bunu sakın unutma!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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