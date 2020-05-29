AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü değerlendirmesi Açıklaması
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AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Cennet mekan Sultan Fatih'in torunları olarak şanlı tarihimizde olduğu gibi dünyaya yön ve nizam verme hedefine yönelik kızıl elma idealimiz doğrultusunda büyük bir azim, kararlılık ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz.

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü değerlendirmesi Açıklaması
29.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:37

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Cennet mekan Sultan Fatih'in torunları olarak şanlı tarihimizde olduğu gibi dünyaya yön ve nizam verme hedefine yönelik kızıl elma idealimiz doğrultusunda büyük bir azim, kararlılık ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaşoğlu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un, "İstanbul elbette fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir." şeklinde nebevi müjdesi bulunduğunu anımsattı.

Tarihin en görkemli zaferlerinden birinin, çağ kapatıp çağ açan ve insanlık tarihinin bir dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 567. seneidevriyesinin büyük bir iman, heyecan ve ufukla; aynı zamanda şairin ifadesiyle "kökü mazide olan atiyim" şuuruyla idrak edildiğini belirten Akbaşoğlu, "Cennet mekan Sultan Fatih'in torunları olarak şanlı tarihimizde olduğu gibi dünyaya yön ve nizam verme hedefine yönelik kızıl elma idealimiz doğrultusunda büyük bir azim, kararlılık ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Akbaşoğlu, dünden bugüne bakıldığında Müslüman devletlerin hakimiyetinin güç kaybettiği dönemlerde dünyadaki adalet nizamının bozulduğuna, dünyanın çivisinin yerinden çıktığına ve zulümle insanlığın felaketlere uğradığına işaret etti.

Türkiye ne kadar güçlü ve büyük olursa dünyada da o ölçüde adalet ve merhametin hakim olacağına ve hiçbir ayırım olmaksızın tüm insanlığın felah bulacağına tarihin şahitlik ettiğini vurgulayan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Evet, Hak batıl mücadelesi kesintisiz devam edegelmektedir. Ruh aynı ruhtur. 'Zulüm 1453'te başladı.' diyen batıl, imha ve yok edici Bizans entrikacıları ile İstanbul'un fethinin ihya ve inşa edici, var kılıcı mefkuresini samimiyetle temsil edenlerin mücadelesine şahit olduğumuz yerkürede bilinmelidir ki fetih ruhu hep dip diri kalacak, fethin ruh ve manasında mündemiç bulunan kesrette vahdet anlayışının tezahürü olan farklılıklarla birlikte bir arada yaşama irade ve medeniyeti, her şeye ve herkese rağmen hayat bulmaya ve vermeye devam edecektir. Zafer her zaman inananlarındır. Bu münasebetle İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü tebrik ediyor, dünyanın baş şehri İstanbulumuzu bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

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