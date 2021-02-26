AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan, 'fezleke' açıklaması

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan, 'fezleke' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, HDP milletvekillerinin fezlekerine ilişkin, "Bu konuda her parti kendi tavrını belirleyecektir. Mevzuatımız nettir. Her partinin terörle arasına mesafe koyması teröristi ve terör örgütlerini lanetlemesi anayasal ve insani, vicdani sorumluluktur" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü olduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, "18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde büyük ve güçlü Türkiye hedefi ortaya koyan, büyük yatırımları ülkemize, devletimize kazandıran, adil ve merhametli bir dünyanın ortaya konulması içini 'dünya beşten büyüktür' diyerek mazlumların sesi olan Erdoğan'a sağlıklı ömürler ve nice büyük hizmetler nasip etmesini Cenabıhaktan niyaz ediyorum" dedi.

'MEVZUATIMIZ NETTİR'HDP milletvekillerine ait fezlekelerle ilgili, CHP ve İYİ Parti'den gelen farklı açıklamaların sorulması üzerine Akbaşoğlu, Anayasa ve iç tüzük kurallarının belli olduğunu belirterek, "Bütün mevzuat ortadadır. Bu çerçevede Meclis'in gündemine gelen bu fezlekeler iç tüzük gereğince Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gelecek ve orada bütün siyasi parti temsilcilerince müzakere edilerek, orada çerçeve ortaya çıkacak, sonra da Genel Kurul'un gündemine gelecek. Bu konuda her parti de kendi tavrını belirleyecektir. Mevzuatımız nettir. Her partinin terörle arasına mesafe koyması, teröristi ve terör örgütlerini lanetlemesi Anayasal ve insani, vicdani sorumluluktur" değerlendirmesinde bulundu.'BU SÜREÇ YARGISAL BİR SÜREÇTİR'

HDP'nin kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine Akbaşoğlu, "Parti kapatmayla ilgili düzenlemeler anayasa ve siyasi patiler kanununda çerçevesi çizilmiş konulardır. Partilerin kapatılmasının zorlaştırılmasına dönük bir düzenleme Meclis'ten geçti, daha sonra referandumla da bu kabul edildi. Parti kapatmayı zorlaştıran düzenlemelerle beraber net bir şekilde hiçbir partinin terör örgütüyle, teröristlerle bağlantısının olmaması lazım geldiği de net bir şekilde anayasal ve yasal çerçevede ortadadır. Bunun değerlendirmesini yargı yapacaktır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu tür konuları değerlendirir, vakalar ve mevzuat çerçevesinde değerlendirmesini yaparak kararını verir. Bu süreç yargısal bir süreçtir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR