AK Parti'li Akbaşoğlu: Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Akbaşoğlu: Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlendirdi

AK Parti'li Akbaşoğlu: Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlendirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' ifadelerine, muhalefet partilerinden beklenen tepkinin gelmediğini söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' ifadelerine, muhalefet partilerinden beklenen tepkinin gelmediğini söyledi. Akbaşoğlu, "Muhalefetin bu tavrı, Biden'ı da cesaretlendirmiştir. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Akşener, Biden'a ve HDP'ye kükreyememişlerdir" dedi.

AK Parti'li Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' ifadesine, TBMM'den ortak tepki verildiğini anımsattı. Akbaşoğlu, "Biden'ın hadsiz, hukuksuz, tarihe, hakikate, uluslararası hukuka, vicdana kesinlikle sığmayan yalan ve iftira dolu, kendi suçlarını örtmeye dönük sözde 'Ermeni soykırımı' kararı alması üzerine TBMM'nin ortak bildiri ile yanıt verdiğine şahit olduk. Ancak bu olay bize bazı hadiseleri yakinen müşahede edebilme imkanı göstermiştir. Bu şantajı kullanarak, ellerindeki son kozlarını oynamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Biden'a gerekli dersi vermiştir. Türkiye'nin egemenliğini ve bağımsızlığını tam anlamıyla idrak içinde nasıl adım atacağı kendi uhdesinde mahfuzdur. Hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. Bu iftirayı atanlara gerekli cevapları vereceğiz" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantılarındaki konuşmalarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Biden'ı kınamayı geçiştiren, HDP'yi kınamaya ağzına almayanlar, devleti ve milleti temsil noktasında gölge boksörü yaparcasına gerçekleri çarptırmışlardır. Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı olmasaydı, Biden bu kararı almaya cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı, Biden'ı da cesaretlendirmiştir. Sonuç, muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır. Muhalefet her konuda olduğu gibi emperyalistleri ve onun maşalarını masum göstermeye çalışıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, tıpkı Biden gibi kendi yaptığını muhatabına yamamaya çalışan bir taktik geliştirmiş durumda. HDP'nin tavrına baktığımızda, MYK'sının aldığı kararla adeta 5'inci kol faaliyetinde bulunduğu, emperyalistlerin mayın eşekliğine soyunduğunu göstermektedir. Genel başkanların, grup toplantılarında ağır ifadeler içeren HDP'nin bildirisine ilişkin tek bir kelime etmemeleri, her iki partinin samimiyetsizlikleri olarak karşımıza çıkıyor. Grup toplantılarında görülmüştür ki ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Akşener, Biden'a ve HDP'ye kükreyememişlerdir. Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle miyavlamakla yetinmişlerdir. Millet kimin kükrediğini kimin miyavladığını görmüştür."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler
Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük
12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak
12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti'li Akbaşoğlu: Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:23:20. #1.15#

title