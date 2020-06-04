AK Parti'li Akbaşoğlu, milletvekilliği düşürülmesi kararını değerlendirdi AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Anayasanın emredici hükmü yerine getirilmiş, suç işleyen milletvekillerinin milletvekilliği düşürülmüştür.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Anayasanın emredici hükmü yerine getirilmiş, suç işleyen milletvekillerinin milletvekilliği düşürülmüştür. Anayasanın ve kanunların gereği yerine getirilmesine rağmen HDP ve CHP'nin hukuk tanımaz, suçu ve suçluyu açıkça öven tutumu asla kabul edilemez." dedi.

Akbaşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, tüm milletvekilleri için dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanması gerektiğine dair muhalefetin de katılımıyla alınan TBMM Genel Kurul kararı neticesinde tarafsız ve bağımsız mahkemelerce yapılan yargılama sonucu verilen kararların bütün kişi ve kurumları bağlayıcı nitelikte olduğuna dikkati çekti.

Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Devletimiz aleyhine casusluk yapmak ve terör örgütüne üye olmak suçlarından kesin hüküm giyen milletvekillerinin buna ilişkin mahkeme kararlarının Anayasa'nın 84. Maddesi'ne göre Genel Kurul'da okunması gerektiği düzenlemesine istinaden bu usuli işlem gerçekleştirilmiştir. Anayasanın emredici hükmü yerine getirilmiş, suç işleyen milletvekillerinin milletvekilliği düşürülmüştür. Anayasanın ve kanunların gereği yerine getirilmesine rağmen HDP ve CHP'nin hukuk tanımaz, suçu ve suçluyu açıkça öven tutumu asla kabul edilemez."

Kaynak: AA