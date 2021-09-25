AK Parti'li Akbaşoğlu: Milletimizi aldatamayacaksınız, kandıramayacaksınız

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "' Mavi Vatan ve sözde Kürt sorunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz, kamuoyunu bilgilendirmeniz gerekir' dediğimizde Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'in dudaklarını kapattıklarını, birbirlerine 'sus pus' işareti yaptıklarını görüyoruz. Ancak milletimizi aldatamayacaksınız, kandıramayacaksınız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Kürt sorununa ilişkin açıklamalarıyla ilgili, "Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza, açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin müttefik olduğunuzu açıklamanız lazım. Asıl cevap vermeniz gereken konu tam da burası. Suçladığınız insanlarla niçin bugün ittifak halindesiniz? 'Mavi Vatan ve sözde Kürt sorunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kamuoyunu bilgilendirmeniz gerekir' dediğimizde Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'in dudaklarını kapattıklarını, birbirlerine sus pus işareti yaptıklarını görüyoruz. Ancak milletimizi aldatamayacaksınız, kandıramayacaksınız. Bu konuda milletimiz, maşeri vicdanında neyin ne olduğunu net bir şekilde görüyor. Zira FETÖ, CHP'yi ele geçirmiş vaziyette. Hiç kimse bu aldatıcı, takiyeci siyasete, ittifaka alet olmasın" diye konuştu.

Haziran 2023'te yapılacak seçimlerle birlikte halkın sandıkta aldatıcı ittifaklara dersini vereceğini vurgulayan Akbaşoğlu şöyle dedi:

"Biz, Cumhur İttifakı olarak tam bağımsız Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini ortaya koyan, Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, bu hedefleri tam manasıyla gerçekleştirmiş bir Türkiye olarak '2023' diyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen, kendisinde en güzel örnekler bulunan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in müjdesine nail olan, 21 yaşında bir çağ açıp bir çağ kapayan ve 'Benim kudretimin eriştiği yere sizin hayaliniz erişemez' diye meydan okuyan genç Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1453 fethinin 600'üncü yılı münasebetiyle '2053' diyoruz. 'Size ebedi bir yurt bıraktım' diyen dedemiz Sultan Alparslan'ın izinde '2071' diyoruz. Bu konuda 84 milyon insanımızın tamamını kucaklayan, birlik ve beraberlik içerisinde, güçlü ve büyük Türkiye'nin öncülüğünde, adil ve merhametli yeni bir küresel düzeni bütün insanlık için hediye etme ufkunu, idealini, hedefini ortaya koyan bir yaklaşım içerisinde kararlılıkla, milletimiz, bütün insanlık için çalışıyoruz. Aziz milletimiz, her zaman ayıplı partilerin pabucunu dama atacak. Haziran 2023'teki seçimlerde milletimiz bütün bu olayları maşeri vicdanında değerlendirerek karar verecek ve emperyalistler ile onların devşirdikleri yaklaşımlara gerekli cevabı en güzel şekilde verecektir."