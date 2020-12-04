AK Parti'li Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "ikinci bir parti kurularak HDP'nin parçalanacağı" iddiasına tepki gösterdi
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AK Parti'li Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "ikinci bir parti kurularak HDP'nin parçalanacağı" iddiasına tepki gösterdi

04.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:37
AK Parti'li Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "ikinci bir parti kurularak HDP'nin parçalanacağı" iddiasının, gündemi saptırmaya yönelik klasik CHP yalanlarından olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "ikinci bir parti kurularak HDP'nin parçalanacağı" iddiasının, gündemi saptırmaya yönelik klasik CHP yalanlarından olduğunu belirtti.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "İktidar, HDP'yi kendi yanına çekemeyince 'İkinci parti kurup HDP'yi parçalayabiliriz.' arayışında. 'İmralı'yla görüşme yapabilir miyiz, ikna edebilir miyiz?' gibi bilgiler geldi." sözlerine tepki gösterdi.

Bu iddianın, "gündemi saptırmaya yönelik klasik CHP yalanlarından" olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Ne kadar uğraşsalar da içine düştükleri vahim durumu örtemezler. Zira mızrak çuvala sığmıyor. Yukarı çekiyorlar altı açılıyor, alta çekiyorlar üstü açılıyor. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Aslına bakılırsa ortada bir itiraf var. Gizlemeye çalıştıkları HDP'li ittifakın da itirafıdır bu. Ne diyelim Millet İttifakı'nın inkar eden ortakları düşünsün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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