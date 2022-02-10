AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya yönelik - Haberler
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AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya yönelik

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir" dedi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir" dedi.

Ak Parti'li Akbaşoğlu, yaptığı videolu açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarıyla ilgili açıklamasını değerlendirerek, "Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir. Asla ve kat'a kabul edilemez. Kandil'in çağrısı üzerine sokağa çıkma çağrısında bulunan HDP ile CHP'nin kaos çizgisinde buluştuğu görülmektedir. Milletimizin sıkıntılarını giderecek olan parti, AK Parti'dir. Bu konuyla ilgili samimi çalışmalarımızı da ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla CHP'nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi, milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır" diye konuştu.

AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya yönelik

AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya yönelik

AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya yönelik

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Kamu, Politika, Güncel, Haberler

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