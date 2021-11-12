Ak Parti'li Akbaşoğlu: İP yönetimi siyasi ahlak dersinden sınıfta kalmıştır

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, şehit ağabeyine küfür eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili "Ne disiplin kuruluna sevk edildi, ne de istifası istendi. Gereken yapılmamıştır. Siyasi ahlak dersinden İP yönetimi sınıfta kalmıştır" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit ağabeyine küfür etmesiyle başlayan kamuoyu tepkisini hatırlattı. İYİ Parti tarafından, Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç edilmesi gerektiğini savunan Akbaşoğlu, "Topluma, 'ben sizin bacınızım' diyen bir partinin genel başkanının, kendi vekili tarafından, bir şehidin bacısına küfredilmesiyle ilgili toplumu sukutuhayale uğrattığı ve yol yürümeye devam kararı aldığı görülmekte. Ne disiplin kuruluna sevk edildi, ne de istifası istendi. Gereken yapılmamıştır. Siyasi ahlak dersinden İP yönetimi sınıfta kalmıştır. Bu, toplumun önünde cereyan etmiştir. Gerçekten CHP ve HDP'nin bu konudaki tutum ve davranışı da kendi aralarındaki, İYİ Parti ile yamalı bohça ittifakının devamı yönünde, hakaret ve küfür üzerine ittifaklarını devam ettirdikleri görülmüştür" dedi.

Türkiye'nin öncelikli gündemleri olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, "Sıralama olarak asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar yoğun şekilde yapılmakta. Yılbaşından sonra bu konular nihayetlendiğinde TBMM'nin gündemine getirilmesi suretiyle Cumhur İttifakı tarafından çalışılmaktadır. Çalışma bittikten sonra kamuoyuna açıklanacaktır. Emeklilik durumu ve diğer konular bir sıralamayla çalışılıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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