AK Parti'li Akbaşoğlu: Eskiyi allayıp pullayıp yeni, diye sunmaya çalışacaklar

Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yarın 6 muhalefet partisi liderinin bir araya gelecek olmasına ilişkin, "6 genel başkanın, yuvarlak masa toplantısından 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diye ifade ettikleri şeyden acaba ne çıkacak? Ben size şimdiden ifade edeyim; dağ, fare doğuracak. Eskiyi allayıp pullayıp millete yeni, diye sunmaya çalışacaklar" dedi.

AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu, memleketi Çankırı'da partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ters düştüklerini belirterek, "Muhalefetin içinde bulunduğu içler acısı durumun her gün daha belirginleştiğini ve kendi aralarındaki yamalı bohça ittifakının dikişlerinin patladığını bir kez daha görüyoruz. En son Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade etmiş olduğu 'Faturaları ödemeyin' şeklindeki çağrısına, Sayın İmamoğlu 'Faturaları düzenli ödeyin' çağrısıyla kendi içlerindeki çatışmayı belirginleştiren bir tavır ortaya koydu. Gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerekse Sayın İmamoğlu'nun kendi aralarındaki bu çatışmanın devlet kurumlarını yıpratarak, kendi siyasi emellerine alet ederek yapılmamasını özellikle tavsiye ediyorum" dedi.