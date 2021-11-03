AK Parti'li Akbaşoğlu: Cumhur İttifakı'nın oy oranı düşmüyor

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, son zamanlarda yapılan anketlerin düzmece olduğunu belirterek, " Cumhur İttifakı'nın oy oranı düşmüyor" dedi.

AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu, partisinin Çankırı İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyenler için içeride ve dışarıda onların sözcülüğünü yapanların kafalarını ezerek, inlerine girerek kimsenin bizi yolumuzdan saptıramayacağını Çankırı'dan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

Ardından CHP'yi eleştiren Akbaşoğlu, son zamanlarda yapılan anketlerin düzmece olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'nın oy oranı düşmüyor. Bu yalan ve kurgu siyasetinin elinde patladığını gören Kılıçdaroğlu ve yandaşları, bütün her şeye rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın dimdik ayakta olduğunu, Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu gördükleri için, 2023'e kadar da yamalı bohça ittifaklarının dikişlerinin tutmayacağını, patlayacağını bildikleri için 'baskın seçim' diyorlar. İçleri kaynıyor. İYİ Parti ile CHP'nin kayıkçı kavgasını seyrediyorsunuz. Kandil'deki teröristbaşı, 'HDP bizim kontrolümüzde, CHP'de HDP'ye muhtaç' dedi. CHP daha evvel 'evet' dediği tezkereye bu sefer 'hayır' dedi ve PKK terörist elebaşının söylediğini yaptı" dedi.