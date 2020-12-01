AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP'li Başarır ordudan ve milletten özür dilemeli
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AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP'li Başarır ordudan ve milletten özür dilemeli

01.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:59
AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP'li Başarır ordudan ve milletten özür dilemeli

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hem ordudan hem de milletten özür dilemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hem ordudan hem de milletten özür dilemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, 475 sanıklı davada kararın açıklandığını hatırlatarak, "Türk Ordusu'nun kıyafetlerini giyerek, bu milletin silahlarını bu millete doğrultan, yüzlerce kişinin ölümüne binlerce kişinin yaralanmasına, şehit ve gazi olmasına sebebiyet veren bu hainlere karşı tarafsız ve bağımsız yargımız 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermek suretiyle adaletin tecelli etmesine vesile olmuştur. Şehit ve gazilerimizin kanları yerde kalmamıştır" dedi.

'MİLLETİN GÖZÜNDEN KAÇMADI'Akbaşoğlu, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözlerine tepki göstererek, şunları kaydetti: "Ordumuza yönelik CHP Mersin Milletvekilinin gerçekten haddini aşan, yalan, hakaret, iftira dolu konuşmaları milletimizin derin üzüntü ve tepkisine sebebiyet vermiştir. CHP'li vekilin sözleri dikkatlice incelendiğinde üç konunun ortaya konulduğu görülmektedir. Birincisi; ordumuzun Katar'a satıldığı iddiası ile ordumuza hakaret ve iftirada bulunulmuştur. İkincisi; bu sözlerle ilgili tavzihte bulunmaya çalışırken, ordumuza ait olan bir fabrikanın satılmasının ordunun satılması anlamına geldiği vurgusuyla bir hakareti bir yalanla perdelemeye çalışması görülmektedir. Üçüncü olarak da; hakikaten hakaret, iftira, yalan dolandan dolayı yüzü kızarması gereken bu kişinin ve arkasında duran onu ve onun sözlerini sahiplenen CHP yönetiminin derhal disiplin soruşturması başlatıp, bu vekille ilgili gereğini yapması gerekirken, CHP yönetiminin bu vekili sahiplenmesi ve utanmaz ve aymaz bir tavır içinde olması da milletin gözünden kaçmadı."'ÖZÜR DİLEMELİ'CHP'li Başarır'ın bütün iddialarının yalan olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Bu konuyla ilgili iddialara defaatle  TBMM Genel Kurul görüşmelerinde ayrıntıları ile cevap verilmiştir. Bu vekilin iddia ettiği tüm hususlar yalan dolandır. Sarf ettiği, orduya ait fabrikanın satıldığı koca bir yalandır. Orduya ait fabrika asla satılmış değildir" diye konuştu.

Akbaşoğlu, CHP'li Başarır ile CHP'nin hem ordudan hem de milletten özür dilemesi gerektiğini söyleyerek, "CHP yönetiminin tekrar muhasebe yapıp kendisini düzeltmesi gerektiği açıktır" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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