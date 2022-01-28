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AK Parti'li Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarını değerlendirdi Açıklaması

AA, Aynur Ekiz - Politika
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AK Parti'li Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gerekli cevabı verdiğini belirterek "İmamoğlu'nun yalanı dolayısıyla twitini silenler, Kılıçdaroğlu'nun yalanı karşısında bakalım...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gerekli cevabı verdiğini belirterek "İmamoğlu'nun yalanı dolayısıyla twitini silenler, Kılıçdaroğlu'nun yalanı karşısında bakalım ne yapacaklar?" diye sordu.

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Alelacele gündemi değiştirmek, İstanbul'da CHP zihniyetinin kara çakıldığı gerçeğinin üstünü örtmek için Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iftiralara, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız gerekli cevabı verdi, hakikat ortaya çıktı." ifadelerine yer verdi.

"İmamoğlu'nun yalanı dolayısıyla twitini silenler, Kılıçdaroğlu'nun yalanı karşısında bakalım ne yapacaklar?" diye soran Akbaşoğlu, "Yaşadıklarımızın ortaya çıkardığı sonuç, CHP yönetiminin organize kötülüğün adresidir." ifadelerini kullandı.

AA / Aynur Ekiz - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Adil Karaismailoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Haber

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