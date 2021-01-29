AK Parti'li Akbaşoğlu: Bunlar CHP'nin iyi günleri
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AK Parti'li Akbaşoğlu: Bunlar CHP'nin iyi günleri

29.01.2021 18:40 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:45
AK Parti'li Akbaşoğlu: Bunlar CHP'nin iyi günleri

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP'den üç milletvekilinin istifa etmesiyle ilgili, "İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP'den üç milletvekilinin istifa etmesiyle ilgili, "İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek partiden istifa etmeleriyle ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Akbaşoğlu, "Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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