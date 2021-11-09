AK Parti'li Akbaşoğlu: Akşener, milleti sukutuhayale uğratmıştır

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfretmesiyle ilgili, 'Lütfü bey bir hata yaptı ancak yaptığı hata karşısında olgunluk gösterdi' şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Ardından konuyla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki gösteren Akbaşoğlu, "Sayın Öztrak, Türkkan'ın küfretmesiyle ilgili olayı adeta görmezden gelerek, ters yüz ederek, açıkça yalan söyleyerek, bir provokasyondan söz etmiş ve tamamen şehitlerimizi, milletimizin maneviyatını rencide edecek bir tutum ve davranış sergilemiştir. Sayın Öztrak bir provokasyondan bahsedecekse olay yerinden ayrılıp giderken, hırsla şehidimizin ağabeyini takip etmek suretiyle, arkasından boynuna dolanarak kulağına eğilerek şehidimizin bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı görmeliydi. Öztrak'ın aynaya bakmasını öneririm" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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