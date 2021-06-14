AK Parti'li Akbaşoğlu: 4'üncü yargı paketi bitmek üzere
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AK Parti'li Akbaşoğlu: 4'üncü yargı paketi bitmek üzere

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 4'üncü yargı paketi çalışmalarının bitmek üzere olduğunu, bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta meclis gündemine getireceklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 4'üncü yargı paketi çalışmalarının bitmek üzere olduğunu, bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta meclis gündemine getireceklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, 'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifi ile ilgili çalışmaların son noktaya geldiğini, 4'üncü yargı paketi çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu söyledi. Akbaşoğlu, bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta, bu paketi teklife dönüştürmek suretiyle meclis gündemine getireceklerini kaydetti. Akbaşoğlu, 4'üncü yargı paketinde önemli bir düzenleme yaptıklarını aktararak, şöyle dedi:

"Vatandaşımızın lehine birçok düzenlemeyi ihtiva eden bu yargı paketinde, özellikle idarenin vatandaşlarımızın başvurularına yanıt verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz ve vatandaşlarımızın idareye karşı dava açma süresi aynen 60 gün olarak muhafaza ediliyor. Buradaki maksat idarenin çözüm odaklı, hızlı ve netice odaklı yaklaşımını yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu hale getirmek ve burada asıl olanın mutlaka adaletin öncelikle olarak idari işlemle tesisini tam manasıyla temin etmektir. Bunun dışında birçok alana dönük, kendi içerisinde vatandaşlarımızın lehine hukuk devleti tanımını tahkim edecek ve demokrasiyi güncelleyerek genişletecek ve vatandaşlarımızın lehine düzenlemeleri ihtiva eden birçok maddeyi de barındıran paket olarak karşımıza çıkacak."

AK Parti'li Akbaşoğlu: 4'üncü yargı paketi bitmek üzere
AK Parti'li Akbaşoğlu: 4'üncü yargı paketi bitmek üzere
AK Parti'li Akbaşoğlu: 4'üncü yargı paketi bitmek üzere
AK Parti'li Akbaşoğlu: 4'üncü yargı paketi bitmek üzere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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