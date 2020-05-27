AK Parti'li Akbaşodğlu: "CHP demokrasiyi içine sindirememiş bir partidir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Akbaşodğlu: "CHP demokrasiyi içine sindirememiş bir partidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, "CHP dün de bugün de 'halka rağmen halk için' jakoben anlayışı ile halka tepeden bakan, darbeci ve vesayetçi zihniyeti ile 27 Mayıs darbesini hazırlayan ortamı oluşturarak Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının asılmasına sebep olan, ne yazık...

AK Parti'li Akbaşodğlu:
27.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:34

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, "CHP dün de bugün de 'halka rağmen halk için' jakoben anlayışı ile halka tepeden bakan, darbeci ve vesayetçi zihniyeti ile 27 Mayıs darbesini hazırlayan ortamı oluşturarak Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının asılmasına sebep olan, ne yazık ki demokrasiyi içine sindirememiş bir partidir" dedi.

Akbaşoğlu, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin açıklama yaptı. Akbaşoğlu, 27 Mayıs 1960 darbesi üzerinden 60 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Birçok şey değişti ancak değişmeyen tek şey CHP'nin darbe özlemi, vesayetçi yaklaşımı. CHP dün de bugün de 'halka rağmen halk için' jakoben anlayışı ile halka tepeden bakan, darbeci ve vesayetçi zihniyeti ile 27 Mayıs darbesini hazırlayan ortamı oluşturarak Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının asılmasına sebep olan, ne yazık ki demokrasiyi içine sindirememiş bir partidir. 15 Temmuz'da bir kez daha görülmüştür ki tankların arasından kontrollü geçiş yapanların demokrasi havariliği sahtedir. Yıllar önce ezanı yasaklayanlar ile 15 Temmuz'da sala okuyan imamları darp eden ve bugün minarelerden okunan ezanları hazmedemeyenler ne yazık ki millet değerleri ile savaşan bu zihniyetin hala devam ettiğini göstermektedir. 27 Mayıs'ta kazandık zannedenler, hayatlarına son verdikleri Adnan Menderes'in ve arkadaşlarının, aziz milletimizin gönlünde silinmez bir şekilde hayat bulduklarının farkına varamadılar. Evet Şehitler veririz, her türlü badireden geçeriz ancak Hak bildiğimiz yoldan asla dönmeyiz. Milletimiz müsterih olsun hiçbir güç minarelerde okunan ezanları, salaları susturamaz, bayrağımızı indiremez, aziz milletimizin iradesini ortaya koyan demokrasiye engel olamaz. İçeride veya dışarıda hiçbir vesayet odağı Milletimizin istiklaline ve istikbaline ipotek koyamaz. Milletimiz kutlu yürüyüşüne devam edecek, mutlaka milli hedeflerine ulaşacak ve milletimizin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir dünya kurulacaktır. Bu vesile ile Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ediyor, onların mirasına sonuna kadar sahip çıkacağımızı kararlılıkla vurguluyorum" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı Haber
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
2 ilimizde hiç can kaybı olmadı! İşte il il virüsten ölenlerin sayısı Haber
2 ilimizde hiç can kaybı olmadı! İşte il il virüsten ölenlerin sayısı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
'Kovboy Muhtar' Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes Alparslan Türkeş Jülide Sarıeroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Mfö Ali Uğur Kenan Doğulu Yeliz Yeşilmen
Spor Arda Turan Ergin Ataman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Bursa Twitter Survivor
Şu an buradasınız: AK Parti'li Akbaşodğlu: "CHP demokrasiyi içine sindirememiş bir partidir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 15:37:33. #1.15#
title