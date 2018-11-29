AK Partili Aday Adayından Skandal Afiş: Rüşvet Vermeyeceksiniz

Beykoz Belediye Başkanlığı için aday adayı olan İsmail Gürkan, herkesin evini artık rüşvet vermeden yapacağı vaadinde bulundu.

"KİMSE RÜŞVET VERMEYECEK"

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafında paylaşılan afişte, "Herkes evini yapacak, kimse rüşvet vermeyecek" yazıyor.

İşte o afiş:

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ KAZANDI

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Beykoz'da yüzde 44,6 ile AK Parti iktidar olmuştu.

BELEDİYE BAŞKANI, ERDOĞAN'IN YANINDA YUHALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan 2018'de Beykoz'da yaptığı bir konuşma olay olmuştu. Erdoğan, yaptığı konuşma sırasında, "Size tapu dağıttık" demesinin ardından kalabalıktan yuhalama sesleri yükselmişti. Erdoğan bunun üzerine Beykoz Belediye Başkanı Yüzel Çelikbilek'i yanına çağırdı. Kalabalık, Çelikbilek'in Erdoğan'ın yanına gittiği sırada ise yuhalamalarına devam etmiş, "Yalan söylüyor" diye bağırmıştı.