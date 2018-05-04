AK Parti'li Aday Adayından Muharrem İnce'ye "İyi Yolculuklar" Mesajı

AK Partili aday adayı Hayri Aytaç CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce açıklanmasının ardından el sallayarak göndermede bulundu. Aytaç, esprili bir dil ile Muharrem İnce'ye, "İyi yolculuklar" dedi.

Gaziantepli sanayici ve Gaziantep'ten AK Parti milletvekili aday adayı Hayri Aytaç, Gaziantep'e özgü bir hikaye anlatarak Muharrem İnce'ye göndermede bulundu. Aytaç, "Bizim halk dilinde bir tabir vardır. Kovulacak misafirin yemeği önceden ikram edilir derler. Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin yemeğini önceden ikram etti. Uğurlar ola Muharrem İnce diyorum" ifadelerini kullandı.

Aday gösterilmesi için imza topladı

Öte yandan, Türkiye'nin 81 ilinde iş dünyasından sanayiciler, Aytaç'ın aday gösterilmesi konusunda imza topladı. Yaklaşık 500 sanayiciden gelen kaşeli imzalı belgeler dosyalanıp, cumhurbaşkanlığına gönderilmek isteniyor. Kaşeli ve imzalı kağıtlarda, "Esnafın sesini Türkiye'ye duyurması için halktan birisi olan Hayri Aytaç'ı mecliste görmek istiyoruz" ifadeleri yer alıyor.

"Ankara'da en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum"

Sanayicilerin desteğinden memnun olduğunu dile getiren aday adayı Hayri Aytaç, Ankara'da sanayicileri en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Aytaç, Destek veren herkesten Allah razı olsun. Türkiye'nin 81 ilinden ve Gaziantep merkezinden tekstilciler ve sanayicilerin neredeyse hepsi imzalı ve kaşeli kağıtlar ile arkamda durduklarını hissettirdiler. Bana büyük bir destek çıktılar ben de bu destek ile Ankara'ya gidip onları en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP