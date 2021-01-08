AK Parti Lapseki İlçe Başkalığı halk pazarında maske dağıttı

AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığınca pazar yerinde 10 bin maske dağıtıldı.

İlçe başkanı Namık Ergin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve il genel meclisi üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin ile birlikte pazar yerini ziyaret etti.

Burada vatandaşlara maske dağıtımı yapan Ergin, gazetecilere, pandemi sürecinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Namık Ergin, "Bu gün hep birlikte halk pazarında iki noktaya kurduğumuz stantlarda vatandaşımıza 10 bin maske dağıtımı yaptık. Malum tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'nin de her yerinde gözüken koronavirüs yüzünden zor zaman geçiriyoruz. Biz de ilçe teşkilatı olarak vatandaşlarımızın sağlığı için maske dağıtmak istedik. Çalışmamıza katılan tüm teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Biraz daha sabır, bu günler de geçecek Allah'ın izniyle." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin