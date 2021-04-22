AK Parti Kütahya Milletvekili Tan, tek haneli enflasyon ve faiz oranlarına kavuşulması gerektiğini söyledi
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AK Parti Kütahya Milletvekili Tan, tek haneli enflasyon ve faiz oranlarına kavuşulması gerektiğini söyledi

AK Parti Kütahya Milletvekili Tan, tek haneli enflasyon ve faiz oranlarına kavuşulması gerektiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, tek hanelere inen enflasyonun ve faiz oranlarının, peşinden yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı getireceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve daha önceki yıllarda yakaladığımız tek haneli enflasyon ve faiz oranlarına...

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, tek hanelere inen enflasyonun ve faiz oranlarının, peşinden yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı getireceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve daha önceki yıllarda yakaladığımız tek haneli enflasyon ve faiz oranlarına kavuşmamız gerekiyor." dedi.

Tan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sanayi üretiminin lokomotifi olan organize sanayi bölgelerinin (OSB), sanayinin disipline edilmesi, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması gibi önemli amaçlara katkı sağladığını söyledi.

Bütün sanayi kuruluşlarının yatırım ve üretimlerinin önünün açılması, enflasyon ve faiz oranlarının öngörülebilir ve kabullenilebilir seviyede olması gerektiğini dile getiren Tan, "Tek hanelere inen enflasyon ve faiz oranları, peşinden yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı getirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve daha önceki yıllarda yakaladığımız tek haneli enflasyon ve faiz oranlarına kavuşmamız gerekiyor. Bunu AK Parti olarak yine biz başaracağız." diye konuştu.

Ahmet Tan, Türkiye'de 2002'ye kadar 192 olan OSB sayısının 2003-2021'de 326'ya çıkarıldığını, OSB'lerdeki istihdam sayısının ise 415 binden 2 milyona ulaştığını vurguladı.

Geçen yıl Hakkari Yüksekova'ya kurulan OSB ile Türkiye'de OSB'si olmayan il kalmadığını hatırlatan Tan, 2021'de yeni istihdam imkanları sunacak toplam 17 OSB projesinin tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tan, Kütahya'daki OSB'lere ilişkin yatırımları ve yürütülen faaliyetleri de anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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