AK Parti Kütahya Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün bizi üç beş terör örgütüyle tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizler, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir ama bugün bu hesap bu çarşıya uymaz." dedi.

Yıldırım, Kütahya Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Kendisini coşkuyla karşılayan Kütahyalılara teşekkür eden Yıldırım, kurulduğu günden bu güne AK Parti Kütahya Teşkilatında görev yapanlara teşekkür etti, hizmet yarışına devam edeceklere de başarılar diledi.

Kütahya'nın "kutlu yolculukta" hep kendileriyle beraber olduğunu, 3 Kasım 2002'de bu yolculuğa çıkarken Kütahya'nın, "milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan" ile beraber olduğunu söyleyen Yıldırım, vatandaşların 2002'deki seçimde teveccüh göstererek, Kütahya'nın meclisteki temsil görevini AK Parti'ye verdiğini belirtti.

Yıldırım, 16 Nisan halk oylamasında, Kütahya'nın, yüzde 70'lere varan bir destekle cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' dediğini dile getirerek, "Siz, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız. Kütahyalı 'AK bacılar' siz geleceğimizin teminatısınız." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "2019'da yeniden tarih yazmaya var mısınız?", "2019'da 'AK Kadınlar' yeni bir desten yazacak mıyız?", "2019'un yıldızı Kütahya olacak mı?" sorularına da salonda bulunanlardan olumlu cevap aldı.

"Bu topraklar bir cihan devletinin kurulduğu topraklar"

Aslanapalıların, 2017 halk oylamasında yüzde 86 oranında "evet" desteği verdiğini aktaran Yıldırım, Aslanapalılara teşekkür etti.

Kütahya'nın ilçelerini tek tek sayan Yıldırım, 2019 seçimleri için söz aldı, destek istedi.

Bu toprakların bir cihan devletinin kurulduğu, Ertuğrul Gazi'nin at koşturduğu topraklar olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kütahya, kuruluş şehri. Kütahya kurtuluş şehri. Ertuğrul Gazi'nin anası Hayme Ana'nın, Evliya Çelebi'nin şehri. Cihan imparatorluğunun kalbidir Kütahya. 1946'da Adnan Menderes'i bağrından çıkaran ilimizdir Kütahya. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya 15 Temmuz'da diriliş destanını yazdı. Cumhurbaşkanımız 20 Ocak'ta burada Zeytin Dalı Harekatı'nın fiilen başladığını dünyaya duyurdu, Kütahya'dan duyurdu. Bugün Zeytin Dalı'nın 43'üncü günü. Kütahya'nın plakası da 43. Bugün de Afrin'de destanlar yazan kahraman Mehmetçiklerimize Kütahya'dan selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bugüne kadar bu güzel ülke için, istikbalimiz için canlarını seve seve veren bütün şehirlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Afrin şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum."

"Bu hesap çarşıya uymaz"

Afrin'de teröre karşı mücadele eden Mehmetçiğe Allah'tan muzaffer olmalarını dileyen Yıldırım, "81 milyon vatandaşımız, bir millet onların arkasındadır. Hayme Ana'nın torunları dualarıyla yanındadır. Kütahyalı hanım kardeşlerim, Kilisli, Antepli, Karadenizli, Egeli, Güneydoğulu hanım kardeşlerim Mehmetçiğimizin arkasındadır. Orada o topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek." şeklinde konuştu.

"Tarih boyunca nice tuzaklar, nice desiseler görmüş, hepsinin de üstesinden gelmiş asil bir milletin evlatlarıyız." diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugün bizi 3-5 terör örgütüyle tehdit edeceklerini, kendi geleceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizleri, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir. Ama bugün, bu hesap çarşıya uymaz, bu hesap Kütahya'ya hiç uymaz. Bugün artık ekonomimiz Allah'a şükür güçlü, dimdik ayaktayız. Harcadığımız mesai, döktüğümüz akıl teri, alın teri üretim olarak, istihdam, olarak, ihracat olarak geri dönüyor. Türkiye, 2017 üçüncü çeyreğinde yüzde 11 üzerinde büyüme gösterdi ve dünyada bir numara oldu. Türkiye'ye de birincilik yakışır. Sanayi üretimimiz günden güne artıyor."

Türkiye'de büyüme rakamları, ihracat rakamlarının artarak devam ettiğin dikkati çeken Yıldırım, ülkenin 2017'de toplam ihracatının 159 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Ülkenin 2002'de, AK Parti iktidarından önce ihracatının 36 milyar dolar olduğunu söyleyen Yıldırım, bu sürede Kütahya'nın da ihracatının arttığını, kentin ihracatının 43 milyon dolardan 217 milyon dalara çıktığını belirtti.

Yıldırım, "Genç, dinamik nüfusumuzla, girişken kadınlarımızla, Hayme Ana'nın torunlarıyla daha büyük işleri inşallah başaracağız." diye konuştu.

AK Parti siyasetinin 16 yıldır göz bebeği, gizli kahramanlarının "AK kadınlar" olduğunu belirten Yıldırım, "Bugün AK Parti'nin kadın üye sayısı 4,5 milyonu bulmuştur. Kütahya'da 216 bin kadın seçmen var. Erkek seçmenlerin sayısından daha fazla. Bunu biliyor muydunuz? Yani Kütahya'daki başarının arkasında 'AK kadınlar' var. Kütahya'da 28 bin AK Parti'li kadın üyemiz var. Şimdi artık zaman, bu sayıyı iki katına çıkarma zamanıdır." diye konuştu.

Yıldırım'ın, Kütahya yöresi şivesiyle, "Bu işi kolayca halledivereceksiniz artık" demesi de salonda bulunanlarca alkışlandı.

(Sürecek)