AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Kongresine Doğru

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, ocak ayında yapılacak il başkanlığı kongresinde yeniden aday olacağını söyledi.



Çetinbaş, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı 6. Kongresinin 27 Ocak 2018'de yapılacağını, kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının planlandığını söyledi.



İl başkanlığı görevinin 25 Ocak 2015'den beri yürüttüğünü hatırlatan Çetinbaş, şöyle konuştu:



"Böyle bir dönemde şehrimizde ve ülkemizde böylesine büyük değişiklikler meydana getiren, sadece Türkiye'deki değil, tüm dünyadaki mazlum ve gariplerin gözündeki umut ışığı haline gelmiş liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sizlerle birlikte yerelde de olsa yar olmak, arkadaş olmak gurur verici. Onun ortaya koyduğu anlayışı elimizden geldiğince, bütün gayretimizle yukarıya taşımaya çalışmak şahsım adına en büyük gurur ve mutluluk vesilesidir. Bu üç yılı şöyle bir gözlemlediğimizde siyasetin insana büyük katma değerler sağladığı kanaatindeyim."



Kongre için hazırlıklara başladıklarını dile getiren Çetinbaş, kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.