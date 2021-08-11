AK Parti, kuruluş yıldönümü kutlamalarını sade bir programla gerçekleştirecek
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AK Parti, kuruluş yıldönümü kutlamalarını sade bir programla gerçekleştirecek

AK Parti, kuruluş yıldönümü kutlamalarını sade bir programla gerçekleştirecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamalarının yaşanan doğal afetler dolayısıyla sade bir şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamalarının yaşanan doğal afetler dolayısıyla sade bir şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi. Dağ, "Millete hizmet yolunda daima yeni daima genç sloganı ile etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. 20 yılın 19 yılını iktidar olarak geçirmiş bir siyasi hareketiz. Dünya siyasi tarihinde böyle bir hareket söz konusu olamadı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

14 Ağustos'un AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Dağ, "Bu cumartesi günü AK Parti'nin kuruluşunun 20. yılını kutlayacağız. Millete hizmet yolunda daima yeni daima genç sloganı ile etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. 20 yılın 19 yılını iktidar olarak geçirmiş bir siyasi hareketiz. Dünya siyasi tarihinde böyle bir hareket söz konusu olamadı. Yollardan hastanelere, ekonomiden savunma sanayine kadar birçok hizmeti gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye'nin yaklaşık 11-12 gündür orman yangınlarıyla mücadele ettiğini, bir taraftan da sel felaketlerinin yaşandığını kaydeden Dağ, kutlamaların yaşanan afetler nedeniyle sade bir şekilde gerçekleştirileceğini belirterek, "14 Ağustos sade bir şekilde yapılacak 81 ilde il danışma toplantıları gerçekleştirilecek. 81 ilde il başkanlıkları katılımcıları davet edecek. Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki il danışma toplantısına katılım sağlayacak. 81 ilimize hitaplarını gerçekleştireceklerdir" diye konuştu.

"Programımızda tamamen sade bir program icra etme düşüncemiz söz konusudur"

Programın akışına yönelik bilgiler paylaşan Dağ, "İlk önce il başkanımızın açılış konuşması olacak, en genç yaşta olan gençlik kolları mahalle başkanı konuşma gerçekleştirecekler. En uzun dönem görev yapan kadın kolları ilçe başkanımız konuşma yapacak ilk kurucuları temsilen bir büyüğümüz konuşma gerçekleştirecek. Saat 18'de online olarak Cumhurbaşkanımız tüm illere hitabını gerçekleştirecekler. Programımızda tamamen sade bir program icra etme düşüncemiz söz konusudur. İstanbul'da, İstanbul Kongre Merkezi'nde programımızı yapacağız. Sosyal medyada standart çalışmalarımız yapılacak" dedi.

Dağ, programlara çok sayıda partilinin davet edileceğini de bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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