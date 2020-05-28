AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Uysal: "İlçemiz halka hizmetle anılması gerekir" AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, ilçenin yolsuzluk ve rüşvetle değil, halka hizmetle anılması gerektiğini bildirdi.

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, ilçenin yolsuzluk ve rüşvetle değil, halka hizmetle anılması gerektiğini bildirdi.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu hakkındaki rüşvet iddialarının ilçe halkında rahatsızlığa neden olduğunu belirtti.

İddialar karşısında Köleoğlu'nun bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadığını savunan Uysal, şunları kaydetti:

"CHP ve İYİ Partili belediye meclis üyelerinin de belediye başkanı hakkında bir rapor hazırlayıp il başkanlarına verdikleri, il başkanlarının bu raporu genel merkezlerine ulaştırdığı, belediye başkanının görevden alınmasını istedikleri ayyuka çıkmıştır. İlçe halkı belediyede yaşananlarla ilgili açıklama bekliyor. Vatandaşlara doğru bilgilendirmenin yapılması gerekiyor. Köleoğlu, meclis üyelerini bu kadar isyan ettirecek nasıl bir icraat ve davranış içinde bulundu, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının neden kaynaklandı? Bunlar açıklanmalı. İlçemiz yolsuzluk ve rüşvetle değil, halka hizmetle anılması gerekir."

Kaynak: AA