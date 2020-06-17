AK Parti Kumluca İlçe Başkanı: "Adrasan Göleti ile 6 bin dekar alan sulanacak" AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan Adrasan Göleti ile 6 dekar tarım alanının sulanacağını belirtti.

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan Adrasan Göleti ile 6 dekar tarım alanının sulanacağını belirtti.

Uysal, DSİ Finike 133. Şube Müdürü Adem Özdemir ile yapımı tamamlanan göleti gezdi.

Gezinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Uysal, Adrasan Göleti'nin 45 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Gölete kapalı devre sulama sistemi yapılacağını anlatan Uysal, "Adrasan Mahallemize yapılan bu yatırım, DSİ tarafından ilçe olmayan bir bölgeye ayrılan en büyük ödenek. Şu an itibarıyla göletin yaklaşık 6 bin dekar tarım alanını sulama kapasitesi var. Bu yıl ilk olması dolayısıyla bazı uygulamalar yerinde yapıldıkça görülecek. Gelecek yıldan itibaren göletin sulama sistemine, su tutma kapasitesine göre yeni sulama alanları dahil edilecek." diye konuştu.

Şube Müdürü Adem Özdemir de göletin gövde yüksekliğinin 50 metre ve su tutma kapasitesinin 2 milyon 758 bin metreküp olduğunu, şu anda 28 kilometre sulama suyu boru hattı döşenmiş durumda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA