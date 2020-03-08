AK Parti Kula İlçe Kongresinde Palabıyık güven tazeledi
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Erkan Kandemir, AK Parti, Kula, Güncel

AK Parti Kula İlçe Kongresinde Palabıyık güven tazeledi

AK Parti Kula ilçe teşkilatının 7. olağan kongresinde Ahmet Palabıyık, yeniden ilçe başkanı seçildi.

08.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:32
AK Parti Kula İlçe Kongresinde Palabıyık güven tazeledi

AK Parti Kula ilçe teşkilatının 7. olağan kongresinde Ahmet Palabıyık, yeniden ilçe başkanı seçildi.


AK Parti Kula İlçe Başkanlığınca Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gece gündüz demeden bu zorlu süreçte ülkesi için çalıştığını vurgulayan Kandemir, parti teşkilatının da ülkenin birliği ve beraberliği adına hizmet üretmeye devam ettiğini söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ise partisinin Türkiye'de çok önemli hizmetlere imza ettiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda bizler de çalışarak, kentimize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Kulalı hemşehrilerimiz bize olan desteğini her zaman göstermişlerdir, biz de var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.


Kongrede AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kaynak: AA

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Manşet

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