AK Parti Küçükçekmece 6. Olağan Kongresi

Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti hükümetleriyle birlikte Türkiye bambaşka bir Türkiye oldu. Adalet, merhamet, demokrasi, refah Türkiye'ye hakim oldu. AK Parti hem cumhuriyetin hem de demokrasinin en büyük kazanımıdır. AK Parti'nin kurucu değerleri Türkiye'nin kurucu değerleridir. AK Parti, ortak aklın ortak vicdanın partisidir." dedi.

Başbakan Yıldırım, partisinin Küçükçekmece 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlar getirmesini diledi.

İstanbul'un, Türkiye'nin "özeti" olduğunu kaydeden Yıldırım, "Medeniyetin, ilmin, irfanın şehridir İstanbul. İstanbul şiirin, musikinin şehridir. İstanbul ticaretin sanayinin emeğin üretimin şehridir. 'Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer' demiş İstanbul için Yahya Kemal. Biz de AK Parti olarak, AK kadrolar olarak İstanbul'a gönül verdik. Çünkü bu kutlu hareket, bu mübarek dava burada başladı, İstanbul'da başladı. İstanbul'u bize peygamberimiz müjdeledi, Sultan Fatih miras bıraktı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Yıldırım, "İstanbul alt yapısıyla çökmüş bir şehirdi. Kısa sürede İstanbul'un sorunlarını çözdü. Ticarette, sanatta, kültürde İstanbul bir dünya şehri oldu. Aynı lider, aynı kadro 2001'de İstanbul'da bu sefer Türkiyeyi uçurumun kenarından almak için kutlu yürüyüşüne başladı. AK Parti kuruldu ve millet iktidar oldu. AK Parti hükümetleriyle birlikte Türkiye bambaşka bir Türkiye oldu. Adalet, merhamet, demokrasi, refah Türkiye'ye hakim oldu. AK Parti hem cumhuriyetin hem de demokrasinin en büyük kazanımıdır. AK Parti'nin kurucu değerleri Türkiye'nin kurucu değerleridir. AK Parti, ortak aklın ortak vicdanın partisidir." dedi.

Salondan gelen tezahüratlara, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz" şeklinde yanıt veren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu hareketin sahibi millettir. Ruhu adalettir, hedefi kalkınmadır, rüyası tam demokrasi, müreffeh bir Türkiye'dir. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, demokrasiye uzanan çizgi AK Parti'nin kuruluş felsefesidir. AK Parti, siyasi ve toplumsal olayları kendi dinamikleri içinde doğru okuyan bir partidir. Siyasi ve ekonomik ayrıcalıklarla hep mücadele etmiş, eşitlik, kardeşlik temelinde millete hizmeti şiar edinmiştir. AK Parti, yeni Türkiye, büyük Türkiye, güçlü Türkiye hayalini gerçeğe dönüştüren partidir. Türkiye'nin itibarını yüceltmek, vatandaşımızın itibarını yükseltmek için çıktığımız bu yolda, durmaksızın, yorulmaksızın koşmaya devam ediyoruz. Milletten aldığımız dualarla, desteklerle bu yola çıktık, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bizim için asıl olan yoldur, bu kutlu yolda omuz omuza birlikte olmaktır. Bu çatının altında Türkiye bir bütündür. Burada bölgecilik, burada hemşehricilik, burada kavmiyetçilik ve kabile kavgası asla yoktur."

Zeytin Dalı Harekatı'na destek sloganları üzerine Yıldırım, "Gençler, Afrin'de kahraman Mehmetlerimiz aşağı yukarı işlerini tamamlamak üzere. Diyorlar ki; 'Gençler beklesin, biz onlara iş bırakmadık. Eğer bu bayrağı, bu vatanı savunmak bize bir borç olursa hep birlikte bu yolda birlikte varız.'"ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin başarısının sırrının teşkilatlar olduğunu vurgulayan Yıldırım, teşkilatlarının geleneğinin de istişare olduğunu söyledi. AK Parti'nin istişare ile bugünlere geldiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"İstişare sayesinde birbirimizi tamamladık. Ortak akıl ile milletin gönlüne girdik, kök saldık. AK Parti teşkilatı, dünya siyaset tarihinin en dinamik partilerinden biri olarak, muazzam bir örgütlenmeye sahip. AK Parti, henüz bir yaşını tamamlamışken iktidara gelmiş, her seçimde çıtayı daha da yükseğe çıkarmıştır. 5 genel seçim, yerel seçimler, referandumlar, cumhurbaşkanlığı seçimi, 16 yılda 12 seçim geçirdi bu teşkilat ve her seferinde de başarının üstüne biraz daha başarı koyarak bugünlere geldik. Bütün teşkilatımıza, ana kademeye, kadın kollarımıza, gençlik teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

Binali Yıldırım, gençlik ve kadın kollarının başka hiçbir partide görülmemiş bir sahiplenmeyle bu davayı bugünlere getirdiğinin altını çizerek, "AK Parti teşkilatları milletle buluşmasaydı bu hareket bu kadar başarılı olamazdı. Özellikle gençler sizlere teşekkür ediyorum. Gençler, gencecik omuzlarınızda bu kutsal davanın yükünü taşıyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı sahiplenen kadınlarımızla, analarımız, kızlarımız, kardeşlerimize buradan teşekkür ediyorum. AK kadınlar, davamızı nakış nakış Türkiye'nin kalbine işlediniz. Bu ülkenin aydınlık ufuklarında siz kadınlarımızın emeği var. Sizin yaktığınız bu meşale ışığında uçurumun kenarındaki ülkemiz yeniden aydınlığa kavuştu. Büyük Türkiye davasına en önce sizler destek vererek Türkiye'nin hem aklı oldunuz hem de vicdanı oldunuz. Ortak aklı oluşturup, milli iradeye sahip çıktınız." diye konuştu.

Şimdi, yeni bir heyecanla yürüdüklerini ifade eden Yıldırım, gençler ve kadınlara, "2019'da yeni bir destan yazmaya var mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Yeni bir rekora imza atacak mıyız? Küçükçekmece'yi cadde cadde, sokak sokak, kapı kapı dolaşmaya hazır mısınız? Her eli sıkmaya, her gönlü fethetmeye var mısınız?" diyerek seslendi.

Salondan "evet" cevabı alan Yıldırım, "Maşallah Küçükçekmece işi bitirmiş. Sağolun, var olun" karşılığını verdi.

(Sürecek)