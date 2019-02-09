AK Parti Kozlu'da Seçim Bürosunu Açtı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde AK Parti seçim bürosunu coşkulu kalabalıkla açtı.

Açılış törenine AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu Belediye Başkan adayı Ali Bektaş, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun partililer ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk olarak konuşan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, "Merkez Mahallesi seçim bürosu açılışımızda beraberiz AK Parti Kozlu İlçemizde her geçen gün güçleniyor. Daha önce Kozlu'da Ali başkan ile başlayan serüven rahmetli Ertan Başkan ile devam etti. Daha sonra Kerim Başkan bu bayrağı devir aldı. Şimdi tekrar Ali Başkan ile devam edecek. Sizlerle beraber daha güçlü bir Kozlu için beraber çalışacağız. 31 Marta kadar girilmedik ev sıkılmadık el bırakmayacağız. Allah çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmasın. Bugün buraya katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, vatandaşlara coşkulu katılımlarından dolayı teşekkür etti. Seçimlerin öneminden bahseden Uçar, "İlçelerimizde, beldelerimizde seçim süresince hizmet edeceğimiz hizmet bürolarımızı açıyoruz. Ama burada seçim bürosu açmıyoruz sanki 31 Mart akşamının provasını yapıyor herkese teşekkür ediyorum. Bu coşkuyu gördüğümüzde biz il başkanımızın dediği gibi biz mutlu oluyoruz. Kozlu en önemli ilçelerimizden bir tanesi özellikle ilimizde merkezimizin nefes alabildiği önemli yerlerde bir tanesi bu süreç içerisinde hizmet eden emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Yeni bir dönem başlıyor. Geçmiş geleceğimiz ışık tutacaktır. Biz 31 Mart akşamı nerde kalmıştık anlayışı ile Kozlu'muzun daha büyük projelere atabilmek için yola çıktık. Sizlerden 31 Marta günü yapılacak seçimlerden destek istiyoruz. Bu seçim önemli bir seçim. İstikrarın sürmesi için çalışmaların devam etmesi önemli bir seçim. Seçimlerin ülkemize Kozlu'muza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ardından konuşan Zonguldak AK Parti Milletvekili Polat Türkmen, açılışta yaptığı konuşmasında ise "Bu yörelere Ertan başkanımız olmak üzere Allah rahmet eylesin. Yaşayanların hepsine sağlık sıhat diliyorum. Ben 31 Mart seçimlerinin ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Aday olarak çıkardığımız tüm adaylarımızın arkasındayız. Belediye Başkan Adaylarımızın verdiği tüm sözlerin de arkasındayız, takipçisi olacağız" dedi.

Son olarak konuşan AK Parti Kozlu Belediye Başkan Adayı Ali Bektaş, ise sözlerini şöyle sürdürdü; "Kimsenin arkasından koşulmayacak, kimsenin dedikodusu yapılmayacak. Bizim amacımız şikayet etmek değil, çözüm bulmak. Bizim amacımız kimseyi yıpratmak değil. Benim hakkımda da sıkıntılı şeyler olmuştur, 14 yıllık belediye başkanlığı dönemimde. Çalışan 300 kişinin maaşı verilecek, 41 bin kişinin çöpü alınacak" dedi. Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler Ali Bektaş, "Beni seversiniz sevmezsiniz. Şöyle bir düşünün. 5 sene burada yaşayacaksınız. Suyunuzun akmadığı, maaşların ödenmediği bir Kozlu mu istiyorsunuz. Projeleri de sunacağız. Sadece gönlümü, yüreğimi açıyorum size. Burada ticaret yapan birinin kifayetsiz bir Belediyede çalıştığının düşünün. Size söz veriyorum, 24 saat çalışacağım, şuradaki insanların evine huzurlu ve mutlu gitmesini sağlayacağım. Size huzurlu ve mutlu bir Kozlu vadediyorum. Şeyh Edebali'nin bir sözü var. Onu mutlaka okuyun. Oğul atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Hizmet etmek için deli de olmak lazım" dedi.

Konuşmaların ardından Kozlu Seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA