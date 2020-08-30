AK Parti Kozan kongresinde Bilgili güven tazeledi
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AK Parti Kozan kongresinde Bilgili güven tazeledi

AK Parti Kozan İlçe 7. Olağan Kongresi'nde tek aday olarak giren mevcut başkan Yusuf Bilgili güven tazeledi.

AK Parti Kozan kongresinde Bilgili güven tazeledi
30.08.2020 18:23 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:32

AK Parti Kozan İlçe 7. Olağan Kongresi'nde tek aday olarak giren mevcut başkan Yusuf Bilgili güven tazeledi.

Horzum Yaylası'nda gerçekleştirilen kongrede divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kongreye tek aday olarak giren mevcut Başkan Yusuf Bilgili, yeniden AK Parti İlçe Başkanı seçildi.

Bilgili, yaptığı konuşmada, ilçenin menfaati için ne varsa yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Kozan'ı AK Parti'nin kalesi yapacaklarını ifade eden Bilgili, yeni yönetimin ilçeye ve partiye hayırlı olmasını diledi.

Kongreye AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ve bazı belediye başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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