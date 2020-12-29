AK Parti Kozan İlçe Başkanlığının üyelik çalışmaları
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AK Parti Kozan İlçe Başkanlığının üyelik çalışmaları

29.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:08
AK Parti Kozan İlçe Başkanlığının üyelik çalışmaları

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, bu yıl 5 bin 82 yeni üye kaydı gerçekleştirdiklerini belirtti.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, bu yıl 5 bin 82 yeni üye kaydı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bilgili, yaptığı yazılı açıklamada, milletle birlikte hizmete devam edeceklerini kaydetti.

Mahalle mahalle seçmenlerle bir araya gelerek ilk günkü hizmet anlayışıyla vatandaşların sorunlarını yerinde çözmek için yoğun mesai yaptıklarını ifade eden Bilgili, şunları belirtti:

"Bu yıl Kozan'da 5 bin 82 vatandaş siyasi parti tercihini AK Parti'den yana kullandı. Kozan'da her 4 seçmenden biri AK Parti üyesi oldu ve toplam 23 bin 463 üye sayısına ulaştık. 2020 yılının hem ülkemiz hem de bölgemiz adına felaketlerle dolu bir yıl olmasına rağmen Türkiye bu süreçten başarı ile çıktı. 2020 yılında yaşanan tüm bu zorlu sürece hep bilirlikte göğüs gerdik ve 2023 güçlü Türkiye'sine emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Yerelden genele vatandaşlarımızın desteği ile 2021 yılında da daha güçlü büyüyen Türkiye olma yolunda ilerliyoruz."

Bilgili, açıklamasında yeni yılın huzur ve sağlık getirmesi temennisinde de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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