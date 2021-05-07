AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, sağanakta zarar gören yerleri inceledi
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AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, sağanakta zarar gören yerleri inceledi

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, sağanakta zarar gören yerleri inceledi
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, önceki gün etkisini gösteren sağanakta zarar gören yerleri inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, önceki gün etkisini gösteren sağanakta zarar gören yerleri inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bilgili, beraberindekilerle Çanaklı, Aslanpaşa ve Türkeli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Zarar gören yerlerde incelemelerde bulunan Bilgili, vatandaşların taleplerini dinledi.

Devlet ve hükümet olarak vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Bilgili, tespit çalışmalarının hızla yapılarak yaraların sarılacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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