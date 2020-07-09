AK Parti Kozan İlçe Başkanı Bilgili: "Kozan belediye başkanından hizmet beklemektedir" AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan Belediyesi'nin Cumhur İttifakı'nın Kozan'a hizmet edilmesine engel olduğu iddialarını ilişkin, AK Parti'nin Kozan'a yapılacak olan hizmet ve yatırımlara her zaman destek olduğunu belirtti.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan Belediyesi'nin Cumhur İttifakı'nın Kozan'a hizmet edilmesine engel olduğu iddialarını ilişkin, AK Parti'nin Kozan'a yapılacak olan hizmet ve yatırımlara her zaman destek olduğunu belirtti.

Bilgili, yaptığı yazılı açıklamada Kozan'a hizmet yapılmamasının sorumlusu asla Cumhur İttifakı, meclis üyeleri değil, belediye başkanı olduğunu kaydetti.

Kozan'ın menfaatine olan tüm kararlara 'Evet' dediklerini ifade eden Bilgili, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kozan Belediye başkanlık makamı, Cumhur ittifakı, belediye meclis üyelerini zan altında bırakarak 'hizmete engel oluyorlar' diye şikayet etme makamı değil, hizmet etme makamıdır. Kozanlı vatandaşlarımız belediye başkanından hizmet bekliyor. Belediye başkanının algı taşeronları, halkı aldatmakla harcadıkları enerjiyi Kozanımıza hizmet etmek için harcasınlar. İlçemizdeki tüm mahalle ve muhtarlıkların şikayetleri bellidir. Belediye başkanı hangi mahalle ve sokağa hangi hizmeti getirdiğini açıklasın."

Kaynak: AA