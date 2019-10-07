AK Parti Kovancılar İlçe Başkanlığında temayül yoklaması

07.10.2019 14:24

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Kovancılar İlçe Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Ören, AK Parti ailesinin bir üyesi olmanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, bu partide görevlerin de bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarlarının sunduğu hizmetlerle Türkiye'nin her geçen gün daha da geliştiğini ve uluslararası arenada önemli bir söz sahibi olduğuna işaret eden Ören, "Bizlere düşen, bu kutlu davada Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmektir. İnşallah AK Parti her geçen gün daha da güçlenecek ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecek." dedi.

Ören, yapılacak kongrede seçilecek yeni yönetime de şimdiden başarı dilediğini dile getirerek, temayül yoklamasının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA