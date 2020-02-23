AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanı Taşer, güven tazeledi

23.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:54

AK Parti Köprübaşı İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan İsa Taşer, ilçe başkanlığa yeniden seçildi.

Mergan Alp Konferans Salonu'nda yapılan kongreye AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, çevre ilçelerin belediye başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikrarlı biçimde kalkınmayı sürdürdüğünü kaydederek, "Türkiye, 2023 başta olmak üzere 2053 ve 2071 hedeflerine mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin desteği ile kararlılıkla devam ediyor. Güçlü Türkiye yolunda ilerlerken, birilerinin bizi yolumuzdan almaya gücü yetmeyecektir. Köprübaşı ile Manisa'mızda başlayan ilçe kongrelerimiz Manisa'mıza ve ülkemize hayırlar getirsin." dedi.

Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa'daki ilk ilçe kongresini Köprübaşı'nda yaptıklarını belirterek, kongrenin hayırlar getirmesini diledi.

Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz da kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Milletine ve ülkesine sevdalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan kararlıkla yürüyecek, Köprübaşı'mızın, Manisa'mızın ve ülkemizin kalkınma hamlesinin sürmesi için gece gündüz demeden çalışacağız. Kongremiz hayırlar getirsin, göreve gelen teşkilatımıza çalışmalarında sonsuz başarılar dilerim " ifadelerini kullandı.

İsa Taşer, 275 delegenin tamamının oyunu alarak ilçe başkanlığına yeniden seçildi. Yönetim kurulu ise Turhan Çeken, Mehmet Ali Köse, İsmail Uysal, Mutlu Çiniz, Suat Demirkol, Halil İbrahim Topuz, Meryem Atılmış, Rafet Yıkıncı, Sevilay Türkyılmaz, Muttalip Dikmen, Hasan Güven, Mehmet Kaçan, Mehmet Akçiçek ve Rasim Turan'dan oluştu.

Kaynak: AA