AK Parti Koordinatörü Berat Bıçakçının Acı Günü

AK Parti Koordinatörü Berat Bıçakçı'nın annesi Fatiş Bıçakçı hayatını kaybetti.



Uzun süredir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde solunum yetmezliği tedavisi gören Fatiş Bıçakçı, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Merhume Bıçakçı'nın cenazesi yarın kılınacak namazın ardından aile mezarlığına defnedilecek. - KIRŞEHİR