AK Parti Konya Milletvekili Özdemir Seydişehir'i ziyaret etti
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AK Parti Konya Milletvekili Özdemir Seydişehir'i ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Özdemir Seydişehir'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, ilçe ziyaretleri kapsamında Seydişehir'i ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, ilçe ziyaretleri kapsamında Seydişehir'i ziyaret etti.

İlk olarak Şaban Cengiz Kültür Merkezinde AK Parti İlçe Teşkilatı ile toplantı yapan Özdemir, sonrasında Kesecik Mahallesinde Cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Milletvekili Özdemir'in ilçe ziyaretinde Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. ü,

AK Parti hükümeti döneminde Konya'nın ilçelerine çok önemli yatırımlar yapıldığını kaydeden Özdemir, şunları kaydetti:

"2002 yılından itibaren AK Parti hükümeti çok büyük yatırımlara imza attı. Konya ve ilçeleri de bu yatırımlardan büyük oranda nasibini aldı. İlçemizde partimizin tamamlanan icraatlarını ve halen inşaatı devam eden çalışmalar ile ilgili Belediye Başkanımızdan bilgiler aldık. Projeler ve çalışmalar aralıksız devam ediyor. Biz hizmet için canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz."

Kesecik Mahallesi ziyaretini tamamladıktan sonra ilçede bulunan esnafları ziyaret ederek bereketli ve bol kazançlar dileklerinde bulunurken Özdemir, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Arbağ ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Uzun'u ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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