AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Seydişehir'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Seydişehir'de

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Seydişehir'de

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Seydişehir'i ziyaret etti.

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Seydişehir'i ziyaret etti.

Milletvekili Etyemez'in Seydişehir ziyaretinde Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve ilçe yönetimiyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Tutal'dan belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Etyemez, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Ortakaraören Mahallesinde vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Etyemez burada yaptığı konuşmada, "AK Parti siyasetinin tam merkezinde gençler yer almaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir söz vardır. Siyasette gençlere yer vermek, ustalığın şiarındandır. Bunun yanında gerek partimizin yönetimlerinde, gerekse milletvekillerimiz arasında birçok genç çalışma arkadaşımızı görürsünüz. Çünkü biz biliyoruz ki, ülkemizde ilk defa uzun vadeli hedefler konulmuş ve bu hedefler, siz gençlerimize olan inancımız ve güvencimiz sayesinde oluşmuştur. Bu sebeple her bir gencimizin üzerine çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukları yerine getirirken belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla, partimizin her bir kademesiyle her daim yanınızda destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için her zamankinden daha fazla, daha gayretli, azimle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
ESKİ EŞİ BARIŞMA İSTEĞİNİ KABUL ETMEDİ, TABANCAYLA KENDİ AYAĞINA ATEŞ ETTİ

ESKİ EŞİ BARIŞMA İSTEĞİNİ KABUL ETMEDİ, TABANCAYLA KENDİ AYAĞINA ATEŞ ETTİ

 Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 'kedi yolu'ndan kıtalar arası geçişini tamamladı

Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün "kedi yolu"ndan kıtalar arası geçişini tamamladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Sezai Temelli Devlet Bahçeli
Magazin Oğuzhan Koç Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Çalımbay Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Seydişehir'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:23:10. #1.17#