AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir'de mahalle sakinleriyle buluştu
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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir'de mahalle sakinleriyle buluştu

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir'de mahalle sakinleriyle buluştu
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Avşar Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Avşar Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Samancı, kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, ilçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah Bahçeci ile Avşar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Samancı, mahallelinin taleplerini de dinledi.

Samancı burada yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, kalabalık bir aile ortamında kendilerini ağırlayan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Yasin Sünbül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemize aile sağlık merkezi açılmasına ilişkin resmi talep yazımız İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaştı. Milletvekilimiz başta olmak üzere destek veren herkese mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Samancı, Beyşehir-Konya kara yolundaki polis kontrol noktasını da ziyaret ederek emniyet personeline kolaylık diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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